بيان..وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية تعلن تنفيذ العقد الموحد لعمال المنازل

الدمام – قررت اللجنة الوطنية للتوظيف في مجلس الغرف التجارية والصناعية بالسعودية اتخاذ خطوات ضد إصرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على المضي قدماً في قرارها بتنفيذ عقد توظيف موحد جديد لتوظيف العاملات في المنازل من الخارج. وقالت مصادر في الصناعة إن العقد رفض بالإجماع من قبل جميع مكاتب التوظيف بالمملكة. قالوا إن لجنة التوظيف الوطنية والغرف التجارية والصناعية ومكاتب التوظيف المختلفة تدرس الإجراءات التي يمكن أن تلجأ إليها ، حيث استمرت الوزارة في تجاهل مطالبهم بتعديل مواد معينة من العقد الجديد.

وقالت المصادر إن اللجنة تراقب عن كثب استجابة الوزارة لمطالبهم خلال الأسبوع الماضي ، خاصة أنه كانت هناك جهود كبيرة تبذل لإقناع الوزارة بإلقاء نظرة ثانية على العقد الجديد. ولم توضح المصادر ما الذي ستفعله اللجنة إذا استمرت الوزارة في الإصرار على تنفيذ العقد لكنها قالت إن الإجراءات التي تدرسها شركات التوظيف ستكشف بحلول الأسبوع المقبل. عارضت مكاتب التوظيف فقرة في العقد حددت غرامة قدرها حوالي 30 في المائة من قيمة العقد في حالة تأخر وصول الخادمة في المملكة لمدة 90 يومًا أو أكثر. سابقا ، كانت الغرامة 15 في المئة فقط من قيمة العقد.

اللجنة الوطنية للتوظيف

ورفضت المصادر الكشف عن الخطوات التي ستتخذها اللجنة حتى تكون مرنة في نهجها وإعطاء المزيد من الوقت للوزارة للنظر في تعديل الشروط في العقد الموحد. وقالوا إن مكاتب التوظيف تأمل في أن تؤجل الوزارة تنفيذ العقد الجديد خاصة بعد اجتماعهم في يوليو حيث تم تشكيل فرقة عمل مشتركة لمراجعة شروط العقد. وقالت المصادر إن الوزارة فاجأت مكاتب التوظيف من خلال تنفيذ العقد الموحد من جانب واحد دون انتظار توصيات فريق العمل.