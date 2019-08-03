شكرا لقرائتكم خبر عن أبها تطلق مهرجان العسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مهرجان العسل بمدينة أبها. واطلع خلال تجوله على العديد من منتجات العسل بنوعيه السائل والشمع، التي كان من أبرزها عسل السدرة، والسمرة، والطلح. وأشاد الحميدي بما شاهده من منتجات محلية، ووعد بتقديم دعم الكامل لهذه السلعة المهمة اقتصاديا عبر توفير بيئة البيع الآمنة، خصوصا أن منتجات العسل تعد غذاء مهما للسعوديين وجميع شعوب المنطقة.

ورافق أمين منطقة عسير مجموعة من أعضاء المجلس البلدي، الذين أشادوا بالمهرجان وبالقائمين عليه.

ودعوا إلى الاهتمام بجميع المنتجات المهمة التي تشكل غذاء للمواطنين ومصدر دخل لهم.

يذكر أن منطقة عسير تشهد العديد من المهرجانات للمنتجات المحلية، كما تعمل الأمانة على تقديم الدعم للمنتجين والمسوقين وتحفيزهم للارتقاء بالناتج المحلي.