شكرا لقرائتكم خبر عن بللحمر تدشن مهرجان العنب والفواكه الموسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

تنظم بلدية بللحمر -شمالي مدينة أبها- (الإثنين) القادم مهرجان العنب والفواكه الموسمية في نسخته الأولى، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في السوق الشعبي بمركز الماوين.

وأوضح رئيس بلدية بللحمر المشرف العام على المهرجان المهندس عبدالله الأسمري أن المهرجان الذي يقام لمدة 3 أيام يحمل في طياته العديد من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى إلى توسيع النطاق التسويقي للمنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة من الفواكه الموسمية كالعنب بأنواعه المختلفة والرمان والخوخ والمشمش والخضراوات بأنواعها، وتمكين المزارعين من عرضها وتسويقها وتقديم الاستشارات الزراعية والفرص التمويلية لدعم المزارعين من الجهات المختصة في ذلك المجال.

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ونوه إلى اكتمال كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاقة المهرجان الذي يسعى إلى إيجاد حراك اقتصادي واجتماعي لاستقطاب الزوار والأهالي.

وقال المهندس الأسمري: «المهرجان يستقطب في نسخته الأولى أكثر من 50 مزارعاً لتسويق محاصيلهم الزراعية من العنب والتين والرمان التي تتميز بجودتها وتفردها عن مثيلاتها على مستوى المملكة».

وبين أنه ستقام على هامش المهرجان العديد من الندوات الإرشادية التي تركز على أنواع الفواكه في المنطقة وأشهرها وطرق زراعتها والعناية بها بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، إضافة إلى إقامة معرضين مصاحبين للمهرجان، أحدهما لعرض الأدوات ‏والآلات ‏المستخدمة في الزراعة قديماً وحديثاً، والآخر لعرض الصور التاريخية لقرى الماوين.