شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: سحب رعدية على الطائف ونجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف، نجران)

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس، من تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف وميسان، والعرضيات، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما نبهت الهيئة بمنطقة نجران، أمس، من تكون سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

وأشارت إلى ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.