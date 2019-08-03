شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على منشآت بارق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (محايل)

كثفت بلدية محافظة بارق جولاتها التفتيشية والرقابية، التي شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتّأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحلات التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجّلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إغلاق ثلاثة محلات تجارية.

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد البارقي أنّ الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتّأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى توافر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع وللعاملين فيها.