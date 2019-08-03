الرياض: إسقاط مهاجمي محطة «السويدي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطة للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيرادات مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض «ساطور»، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطنين بالعقد الثاني من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب 3 جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطة للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيرادات مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض «ساطور»، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مواطنين بالعقد الثاني من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب 3 جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم. وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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