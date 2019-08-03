شكرا لقرائتكم خبر عن مكة تتزين لاستقبال أولى دفعات ضيوف برنامج خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تزينت الأبراج الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، احتفاءً وتكريماً بالضيوف، إذ ضمت لوحات ترحيبية توضح كرم الضيافة والحفاوة لضيوف خادم الحرمين الشريفين من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء وأسر وذوي الشهداء المشمولين بالأوامر الملكية لأداء فريضة الحج ضمن البرنامج.

وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، جميع الاستعدادات لاستقبال أولى دفعات ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج هذا العام 1440هـ، الذي بدأ وصولهم أمس (الجمعة) الأول من شهر ذي الحجة، عبر رحلات مجدولة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وتمثل هذه الدفعة 350 ضيفاً من أصل 6000 حاج وحاجة سيصلون تباعاً عبر رحلات متواصلة خلال الأيام القادمة لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج للمستضافين.

وتتضمن هذه الدفعة عدداً من أسر شهداء ومصابي الحادثة الإرهابية للمسجدين في نيوزيلاندا، إلى جانب الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وأفريقيا، وسيكون في استقبالهم عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ورؤساء اللجان العاملة في البرنامج.

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وتعمل جميع اللجان في البرنامج على مدار الساعة ضمن خطة إستراتيجية اعتمدها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بما يضمن توفير خدمات راقية للمستضافين، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ 6000 حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ نحو 53.747 حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

السودان تودع أول فوج

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر بالخرطوم، أمس، فوجاً من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من السودان.

وأوضح جعفر في كلمة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسخر كامل إمكانيتها لخدمة ضيوف خادم الحرمين ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية.

من جهتهم، أعرب الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.