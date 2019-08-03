شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج صحي تثقيفي بمدينة الحجاج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (السيح)أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، أخيرا، برنامجاً تثقيفياً صحياً في مدينة الحجاج بمدينة السيح، يهدف إلى إرشاد ضيوف الرحمن لاتباع أفضل الوسائل الصحية بما يضمن سلامتهم خلال موسم الحج. ويشتمل البرنامج، الذي تنفذه كلية الصيدلة، على عرض أفلام توعوية، وتوزيع كتيبات تثقيفية تتضمن نصائح طبية، بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات الكلية، إلى جانب إهداء الحجاج حقائب صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية.
وأكد عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد العليوي حرص جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على المشاركة في مدينة الحجاج، وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن وتسخير كل الإمكانات والجهود من أجل راحتهم وسلامتهم. وأوضح أن الكلية تسعى لإقامة هذا البرنامج سنوياً وتطويره عاماً بعد آخر، ليكون أحد البرنامج التطوعية لتطوير مهارات الممارسة الصيدلانية للطلاب والطالبات بما يخدم المجتمع ويؤهلهم لممارسة الحياة العملية فور تخرجهم.
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