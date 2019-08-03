«حج بصحة» للمرضى وذويهم

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جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) نظم قسم تثقيف المرضى بمستشفى الملك فهد حملة عن «حج بصحة»؛ بهدف تقديم التثقيف الصحي الخاص بالحج للمرضى وذويهم وعامة الحضور والزوار، وكيفية التعامل مع الأمراض خلال فريضة الحج، وذلك بحضور مساعد المدير للخدمات الطبية المساندة الدكتور ماجد الحارثى. وأوضحت رئيسة قسم تثقيف المرضى التمريضي بالمستشفى رانيا الجنيدي أن الحملة قدمت التثقيف الصحي لأمراض الباطنة من جلطات دماغية وأمراض الدم والضغط والربو والتدخين والسكري وأمراض الروماتيزم. وقد تم توضيح أهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن ضربات الشمس، كما تم تجسيد التثقيف الصحي الخاص بالحج الموجود بموقع وزارة الصحة، إضافة إلى المواد التثقيفية المنتجة من قبل قسم تثقيف المرضى التمريضي.

نظم قسم تثقيف المرضى بمستشفى الملك فهد حملة عن «حج بصحة»؛ بهدف تقديم التثقيف الصحي الخاص بالحج للمرضى وذويهم وعامة الحضور والزوار، وكيفية التعامل مع الأمراض خلال فريضة الحج، وذلك بحضور مساعد المدير للخدمات الطبية المساندة الدكتور ماجد الحارثى. وأوضحت رئيسة قسم تثقيف المرضى التمريضي بالمستشفى رانيا الجنيدي أن الحملة قدمت التثقيف الصحي لأمراض الباطنة من جلطات دماغية وأمراض الدم والضغط والربو والتدخين والسكري وأمراض الروماتيزم. وقد تم توضيح أهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن ضربات الشمس، كما تم تجسيد التثقيف الصحي الخاص بالحج الموجود بموقع وزارة الصحة، إضافة إلى المواد التثقيفية المنتجة من قبل قسم تثقيف المرضى التمريضي.

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