شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 17 مستشفى و128 مركزا في الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

جهزت وزارة الصحة 17 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات العلاجية لحجاج البيت الحرام في موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستشفيات في مكة المكرمة تبلغ 9 مستشفيات، فيما يبلغ عدد المستشفيات الموسمية في المشاعر المقدسة 8 مستشفيات، مشيرة إلى تهيئة 128 مركزا صحيا لخدمة ضيوف البيت الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

Advertisements

وبينت أن عدد العاملين في موسم الحج لهذا العام يبلغ 30 ألفا من كوادر الصحة، أكملوا متطلبات رخصة الممارسة الأساسية لمكافحة العدوى في موسم الحج.

وأشارت إلى أنه تم تقديم الخدمات الوقائية لأكثر من 1.2 مليون حاج في جميع المنافذ، وبلغت نسبة الالتزام لحجاج الخارج حتى تاريخه بتطعيم الحمى الشوكية 85.9%، والحمى الصفراء 84.5%، وشلل الأطفال 82%. وأشارت إلى أن عدد الجرعات لشلل الأطفال الفموي المعطاة في منافذ الدخول لحجاج الدول المستهدفة بلغ أكثر من 262 ألف جرعة، فيما بلغ العلاج الوقائي للحمى الشوكية للدول المستهدفة في المنافذ أكثر من 146 ألف جرعة.

وذكرت الوزارة أنه تم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وغير الطبية في جميع المنافذ ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، حسب معايير السعة السريرية، والطاقة الاستيعابية لغرف العمليات والعيادات الخارجية في كل منشأة.