شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لغات توعّي الحجاج بالأرصاد والبيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، دليلا إلكترونيا لتوعية الحجاج بالمعلومات الأرصادية والبيئية، بعنوان «الأرصاد والبيئة في الحج» لموسم الحج لهذا العام 1440هـ.

ويتضمن الكتاب الذي أصدرته الهيئة اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردو؛ بهدف الوصول لعدد أكبر من الحجاج والاستفادة من محتواه البيئي والأرصادي، حيث يفتتح الكتاب بلمحة عن علاقة الأرصاد والبيئة والحج ومدى أهميتهما، كما يتضمن أيضا تقريرا عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال درجات الحرارة والأمطار والرياح السطحية ونسبة الرطوبة المتوقعة. ويحتوي الكتاب كذلك على معلومات حول مناسك الحج، ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988، والموقع الإلكتروني، وكذلك تطبيق «أرصاد» الذي يمكن للحجاج الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.

يذكر أن الهيئة أطلقت المعرض المتنقل التوعوي التثقيفي بالأرصاد والبيئة للهيئة بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال برامج تثقيفية متنوعة حول الأرصاد، وكيفية التعرف على قياس درجات الحرارة، ورصد جودة الهواء، ونقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشاشات التفاعلية، إضافة إلى عرض البرامج التوعوية والتثقيفية التي تحتوي على التعريف بالطقس من خلال عرض أنواع السحب وكيفية التعرف عليها وعرض آلية التفتيش البيئي والتعرف على أنواع النفايات والمخلفات وآلية تدويرها.