«الكشافة» تمسح منى وعرفات تمهيدا لإرشاد التائهين

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جدة - خالد شويل - عبدالله الذبياني (مكة المكرمة) بدأ أفراد الكشافة المُشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة

بدأ أفراد الكشافة المُشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عملية مسح مشعري منى وعرفات؛ بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات، والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة في ما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. وأفاد قائد عام المعسكرات الدكتور صالح الحربي، خلال حضوره عملية الانطلاقة مع شروق شمس أمس (الجمعة)، من معسكر منى الوادي الكشفي الفرعي أن عملية المسح تمر بثلاث مراحل، المرحلة الأولى «الإعداد والتجهيز»، إذ يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة. وذكر أن المرحلة الثانية «المسح»، إذ تقوم الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة بعملية المسح لمشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيّم هذه البيانات وتطابق مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة. أما المرحلة الثالثة فيتم فيها إصدار الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة، لافتا إلى أن عملية مسح المشاعر تتم على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر حتى نهاية اليوم السابع من هذا الشهر.

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