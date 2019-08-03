شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 801.968 حاجاً إلى المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى الأربعاء الماضي 801.968 حاجاً وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 606.881 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة ليوم أمس 195.043 حاجاً.