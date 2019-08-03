موقع وزارة الحج والعمرة السعودية وبوابة الحج المصرية| المسار الالكتروني لحجاج الداخل1440| تعرف على...

سنوضح لكم موقع وزارة الحج والعمرة السعودية والمصرية، وذلك في حالة الإستفسار عن أي شيء داخل المواقع، أو تقديم شكاوي، وبعد ثبوت هلال ذي الحجة 1440، حيث بدأت أول أيامه يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس، وسيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وتستقبل المملكة العربية السعودية دفعات حجاج بيت الله الحرام، وتشرف على سلامتهم وأمنهم، لذلك سنعرفك بحقوق حجاج الداخل وحقوق حجاج الخارج، والخدمات التي تتيحها المملكة السعودية في المشاعر ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حرصا من السعودية على راحة الحجاج، كما سنقدم لكم موقع وزارة الحج المصرية.

والمؤسف تعرض بعض الحجاج المصريين لعمليات نصب من بعض شركات السياحة، وإعطائهم تأشيرات سياحية على أنها حج، وعند وصولهم إلى المملكة العربية السعودية تم إرجاعهم مرة أخرى، والحزن يعتصر قلوبهم ولكن هناك رأي ديني، يفيد بحصولهم على ثواب الحج بالنية بالفعل.

موقع وزارة الحج والعمرة وبوابة الحج المصرية

سنذكر لكم الآن مواقع وزارة الحج في مصر والسعودية، لمعرفة كافة التفاصيل عن أشياء أخرى منهم:

أنظمة الحج

تقدم المملكة السعودية عبر موقعها نظامين للحج للتسهيل على الحجاج وهم:

المسار الإلكتروني لحجاج الخارج

يهتم النظام الإلكتروني بمتابعة كافة بيانات وتعاقدات الحجاج مع الشركات والجهات المسئولة، مثل الإعاشة والمسكن وتصاريح الحج وغيرها، ويعتمد على الشفافية وعلى متابعة الجهات المسئولة لتنفيذ مهامها إتجاه الحجاج.

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المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

يهتم النظام الإلكتروني بعرض جميع الخدمات التي تقدمها الجهات والشركات الداخلية للحجاج، وتؤمن للراغبين في الحج الإختيار من بين برامج الحج المختلفة، التي تقدمها الشركات في المملكة السعودية، وتضع نظام إلكتروني لسداد الأموال لضمان حقوق الحجاج، وتؤمن لهم استخراج تصاريح الحج من وزارة الداخلية.

حقوق حجاج الداخل

تقدم وزارة الحج والعمرة السعودية، حقوق لحجاج الداخل وهي المسئولة عن تنفيذها وهي:

تمكينهم من أداء فريضة الحج، بعد التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة لذلك. تعمل الوزارة على تأهيل الشركات والمؤسسات لتقديم خدمات الحجاج بشكل لائق. تقوم الوزارة بنقل بيانات الحجاج لوزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج. تأخذ الوزارة ضمانات معينة على شركات ومؤسسات الحج، لضمانها بقيام هذه الشركات بتنفيذ العقود المبرمة. تتلقى الوزارة الشكاوى من الحجاج والملاحظات، حول عمل الشركات ومؤسسات الحج المتعاقد معها. بعد أن تقوم لجنة النظر بالحكم في الشكاوى المقدمة، تقوم الوزارة بإعادة حقوق الحجاج إليهم، وتنفذ الغرامات على الشركات المخالفة مثل غرامات مالية، أو إيقاف الشركات لموسم أو أكثر في الحج. تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة، وذلك في حال إعترضت الشركات على دفع التعويضات المستحقة للحجاج. تقوم الوزارة بدفع التعويضات النقدية للحجاج.

حقوق حجاج الخارج

تقوم الوزارة بحماية حقوق حجاج الخارج.

تتلقى الوزارة الشكاوي والملاحظات من الحجاج على الشركات والمؤسسات الخاصة بالحج.

وتعمل كدور رقابي على الشركات والمؤسسات المرخصة للحج، وفي حالة ثبوت مخالفة تلك الشركات، تعمل على معقابتهم بتغريمهم ماليا أو الإيقاف عن العمل لموسم أو أكثر.

​​الخدمات المتاحة للحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة

شاهد:تسجيل الدخول أبشر وخدماته.

يحصل الحجاج على خدمات السكن والإعاشة والنقل والحصول على خدمات مؤسسات أرباب الطوائف، وتشرف الوزارة بشكل مباشر على تلك الخدمات، وإدارة الحشود، وهناك خدمات صحية، وخدمات بيئية، وخدمات أمنية ولوجستية، والعمل على توفير الأمان والراحة للحجاج، ومن خلال موقع وزارة الحج والعمرة السعودية وبوابة الحج المصرية، يمكنك الاستعلام عن كافة الخدمات المقدمة.