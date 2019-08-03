شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التصرف المثير مع أطفال حضروا عزاء الأمير بندر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لاطَف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، طفلين من أصغر المعزين في وفاة والده الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، وأحاطهما بعِناية وخاطَبهما بعِبارات رقيقة شاكراً ومقدراً لهما حضورهما وتعزيتهما.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض شهد توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

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وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.