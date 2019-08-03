شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عسكري جديد يصدم السعودية وقادتها وابوظبي ترقص فرحاً بعد سماعه ..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements أعلن قيادي حوثي، قبل قليل، عن تجميد المليشيا لهجماتها ضد الامارات.

وقال القيادي ل “الجزيرة”: جمدنا هجماتنا ضد الإمارات بعد تغير ملموس في موقفها السياسي والعسكري.

وتستهدف مليشيا الحوثي بطائراتها المسيرة وصواريخها اهدافا سعودية، فيما لم تعلن الامارات عن اي هجمات طالتها من قبل الحوثيين.

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