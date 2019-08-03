شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الانباء الايرانية تنشر صور افزعت السعوديين وسببت صدمة كبيرة للملك سلمان وولي عهده واشعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي ( شاهد صور وتفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، صور تجمع كلا من قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الاحبابي، وقائد قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي، الامر الذي دفع ناشطين سعوديين لاطلاق هاشتاغ #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في تويتر، وتم تداوله في عدد من الدول الخليجية كالسعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات، ليحصد أكثر من 46 ألف تغريدة.

فاعتبر البعض أن العلاقات بين الطرفين الإماراتي والسعودي قد وصلت إلى نهايتها بعد الأحداث الأخيرة والتي زعزعت الثقة بين الدولتين على حد قولهم.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، خلال لقائه بقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي، قوله: “إن الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم”.

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مضيفا: “إنه سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن هذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين ورجال الاعمال”.

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، صور تجمع كلا من قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الاحبابي، وقائد قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي، الامر الذي دفع ناشطين سعوديين لاطلاق هاشتاغ #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في تويتر، وتم تداوله في عدد من الدول الخليجية كالسعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات، ليحصد أكثر من 46 ألف تغريدة.

فاعتبر البعض أن العلاقات بين الطرفين الإماراتي والسعودي قد وصلت إلى نهايتها بعد الأحداث الأخيرة والتي زعزعت الثقة بين الدولتين على حد قولهم.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، خلال لقائه بقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي، قوله: “إن الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم”.

مضيفا: “إنه سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن هذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين ورجال الاعمال”.