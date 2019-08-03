اخبار السعوديه

طلب غريب من الإمارات لمواطنيها في تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غريب من الإمارات لمواطنيها في تركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 

دعت سفارة دولة الإمارات، اليوم الجمعة، مواطنيها المتواجدين في تركيا، إلى ضرورة التخلص من خطوط الهواتف قبل المغادرة حسب صحيفة البيان.

وأشارت إلى أن التنبيه جاء تجنبا لاستخدام شرائح الهواتف من قبل آخرين في معاملات مشبوهة. ونشرته السفارة بيانا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أعلنت فيه "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرض لمساءلة القانونية".

Advertisements

 

 

يذكر أن الخارجية الإماراتية، حذرت في شهر يوليو/ أيار الماضي، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين، ما يعرضهم للمساءلة القانونية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب غريب من الإمارات لمواطنيها في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا