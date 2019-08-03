إطلاق معسكر طويق علماء البيانات.. تعرف على التفاصيل

أعلن اليوم الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز إطلاق معسكر طويق علماء البيانات في مدينة الرياض ،وينظم هذا المعسكر مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء) ، وبرنامج تنفيذ استراتيجية مركز المعلومات الوطني، بالاشتراك مع شركة ثقة، والعديد من الشركاء المحليين والعالميين مثل معهد ميتس المتخصص بعلوم البيانات و شركات مايكروسوفت و آي بي إم وأوراكل.

ويعد برنامج المعسكر الوحيد المعتمد في “علم البيانات” من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر الأمريكي (ACCET). حيث يستهدف البرنامج تأهيل الكفاءات السعوديه في مجال علوم البيانات بالتركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيستمر لمده ١٥ أسبوعاً من التدريب المكثف، وصرح الأستاذ الدكتور عبدالله الغامدي أن البرنامج سيخدم رؤيه المملكه ٢٠٣٠و تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات من خبراء محليين ودوليين. وصرح الاستاذ ثامر الحربي الرئيس التنفيذي لشركه مايكروسوفت العربيه أن الذكاء الاصطناعي سيحمي أحبتنا بعد الله من شر الحوادث المروريه وأيضا إستغلال مواردنا بشكل أفضل لتحقيق طموحاتنا في رؤيه ٢٠٣٠. وصرح الاستاذ متعب القني رئيس الاتحاد السعودي للامن السبراني بأن التدريب سيكون منتهي بالتوظيف.

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