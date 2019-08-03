بالصور: القوات السعودية تحرر عشرات الأفارقة من قبضة عصابة حوثية تمتهن الاتجار بالبشر

حررت القوات السعودية في محافظة صعدة اليمنية عشرات الأفارقة احتجزتهم عصابة تابعة للحوثيين تمتهن الاتجار بالبشر. ونفذت العملية في مديرية قطابر شمال صعدة، وجرى تحرير 81 شخصاً بينهم 20 امرأة وطفلان. وكان الحوثيون يحتجزون الأفارقة في قبو في بلدة سوق آل ثابت بالمديرية، ويجبرونهم على القتال بجوارهم، وعلى تنفيذ أعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة.

ورافقت عملية التحرير حملة إغاثية نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث نقل المحررين إلى مركز إيواء ووفر لهم العلاج والاحتياجات الضرورية؛ إذ كان أغلبهم يعاني الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. يشار إلى أن قوات التحالف تنفذ في الوقت الحالي عمليات عسكرية في محافظتي صعدة وحجة لمساندة قوات الجيش اليمني.

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