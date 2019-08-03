- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حررت القوات السعودية في محافظة صعدة اليمنية عشرات الأفارقة احتجزتهم عصابة تابعة للحوثيين تمتهن الاتجار بالبشر. ونفذت العملية في مديرية قطابر شمال صعدة، وجرى تحرير 81 شخصاً بينهم 20 امرأة وطفلان. وكان الحوثيون يحتجزون الأفارقة في قبو في بلدة سوق آل ثابت بالمديرية، ويجبرونهم على القتال بجوارهم، وعلى تنفيذ أعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة.
ورافقت عملية التحرير حملة إغاثية نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث نقل المحررين إلى مركز إيواء ووفر لهم العلاج والاحتياجات الضرورية؛ إذ كان أغلبهم يعاني الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. يشار إلى أن قوات التحالف تنفذ في الوقت الحالي عمليات عسكرية في محافظتي صعدة وحجة لمساندة قوات الجيش اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: القوات السعودية تحرر عشرات الأفارقة من قبضة عصابة حوثية تمتهن الاتجار بالبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.