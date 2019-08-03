بالصور: فيصل بن بندر يقدم العزاء في وفاة الإعلامي عبد الرحمن الشبيلي

قدم الأمير فيصل بن بندر العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، وذلك في زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء. ودعا الأمير فيصل بن بندر أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، أعربت أسرة الشبيلي عن شكرهم وتقديرهم للأمير على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته. وتوفي الشبيلي الأسبوع الماضي متأثراً بإصابته جراء سقوط جزء من سقف شرفة شقته بباريس.