نجا السائق السعودي فرحان الرمالي وملاحه ماجد الشمري، من الموت بعد احتراق سيارته (نيسان) بالكامل؛ بسبب التماس كهربائي حدث لها في رالي عسير 2019. وقال الرمالي: (قدر الله وما شاء فعل) والسلامة في المنافسات الرياضية وتحديدًا رياضة السيارات تأتي في المقام الأول، موجهًا الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الذي اتصل به شخصيًّا؛ للاطمئنان عليه وملاحه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة متسابق في سباق رالي عسير 2019 من موت محقق -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.