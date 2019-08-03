إندونيسيا: السفارة توصي بالابتعاد عن منطقة الزلزال في سومور-بانتن

حذرت السفارة السعودية في جاكرتا رعاياها من زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضـرب منطقة سومور-بانتن. وقالت السفارة إن الزلازل قد تتبعه موجات تسونامي، داعية السعوديين في تلك المنطقة إلى الابتعاد عن مصدر الزلزال. وأوصت السفارة بالتصرف بهدوء والاتصال بها في حال الطوارئ على الرقم (08553003000).

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