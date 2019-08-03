نجاة أحد قادة «التدخل السريع» من محاولة اغتيال جنوب اليمن

أكدت مصادر محلية، أن قائد قوات التدخل السريع التابعة للحزام الأمني بمحافظة أبين جنوب اليمن، نجا من محاولة اغتيال، بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة، فيما نفى «تحالف دعم الشرعية» سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع عسكرية في نجران وجيزان.

وقالت المصادر، إن العميد علي عوض المحوري نجا من محاولة استهداف موكبه بعبوة ناسفة، فيما أصيب خمسة جنود من مرافقيه، نقلوا على إثرها إلى مستشفى «مودية» لتلقي العلاج، موضحة أن الانفجار حدث في المنطقة ما بين منطقة «لحمر» و«أرض آل حسنة».

وفي محافظة حجة، تمكّنت قوات الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة من إسقاط طائرة مسيَّرة، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مديرية حيران شمال المحافظة. ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثي تم استهدافها وإسقاطها وهي تحاول استطلاع مواقع قوات الجيش بمحافظة حجة.

وهذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تعترضها قوات الجيش اليمني في سماء المناطق المحررة شمال محافظة حجة، منذ مطلع العام الجاري، بينها طائرة حاولت استهداف سوق شعبية في مركز مديرية حيران في مارس الماضي.

Advertisements

وفي سياق متصل، نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات المليشيا الحوثية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر، أن المليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق «عاصفة الحزم وإعادة الأمل»، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسخر المصدر من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على ١٥ موقعًا عسكريًّا في جيزان ونجران خلال الثلاثة الأيام الماضية. مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.

واعتبر المصدر أن ما تدّعيه المليشيا وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها «قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية، والتي كان آخرها ادّعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام، وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية».