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القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية

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أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقيًّا في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية .

وكان الأفارقة المحررون، بينهم 20 امرأة وطفلان، وكانت الميليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة.

ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل؛ حيث إن أغلبهم يعانون من الأعياء؛ بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية .

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