«صحة الرياض» تغرم 9 صيدليات ومستودعات 2.1 مليون ريال

غرَّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تسع صيدليات، ومستودعات، لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

يأتي ذلك بمتابعة من المدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وتضمنت القرار، تنفيذ غرامات بلغت مليونين و120 ألف ريال.

وشدَّد مدير إدارة الالتزام في «صحة الرياض»، الدكتور محمد العيبان، على حرص المديرية العامة للشؤون الصحية، على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وأكد العيبان، أنه لن يسمح لأي من المنشآت التي صدر قرار بإغلاقها بالعمل مرة أخرى، قبل التأكد من إزالة المخالفات، منوهًا بأن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تحرص على رصد كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بشأن وجود مخالفات في منشآت القطاع الخاص الصحي بما في ذلك ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

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وأشار إلى تشكيل لجان للتحقيق بشأن المخالفات والشكاوى، وإعلان النتائج بكل شفافية، داعيًا المواطنين إلى المبادرة للإبلاغ عن أي مخالفات تهدد صحة المرضى والمراجعين بهذه المنشآت.

الجدير بالذكر أن إدارة الالتزام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تطبق الأنظمة والتعليمات من خلال الجولات الميدانية والحملات المجدولة، ومن المقرر إجراء عمليات تقييم ذاتي، بحيث تراقب المؤسسة الصحية، ذاتها وفق المعايير والمتطلبات النظامية وصولًا لتقديم خدمة طبية مميزة وآمنة.

وتركّز استراتيجية، المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، على

تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي؛ سعيًا لزيادة مساهمته بالإنفاق على الرعاية الصحية بحلول 2020.