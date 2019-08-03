أبناء الأمير بندر يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

كما استقبل الأمراء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.
وأعرب أبناء الأمير بندر عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
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