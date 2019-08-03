أبناء الأمير بندر يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-، في قصر الأمير بندر بالرياض، مساء أول من أمس، المعزين من الأمراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدّموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

كما استقبل الأمراء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب أبناء الأمير بندر عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.