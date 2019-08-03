70 طلعة جوية طوال موسم الحج

كشف مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة تنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن، خلال المؤتمر الصحفي الثالث لقيادات أمن الحج الذي عُقد في مشعر منى بمقر الأمن العام ـ أن إدارة تنظيم المشاة ستركز على تحقيق الأمن والسلامة وإدارة حركة الحشود والتحكم في التدفق بالطريق المؤدي لمنشأة الجمرات ومنع الافتراش وتقديم الخدمات الإنسانية لكافة حجاج بيت الله الحرام ومنع حمل الأمتعة والتعامل مع المواقف الطارئة.

وأضاف أن إدارة تنظيم المشاة تعمل في نطاق جغرافي في مشعر منى من خلال 30 طريقا موزعة على 216 مركزا وفي مشعر مزدلفة بواقع 6 طرق و35 مركزا.

وأوضح قائد المتابعة الجوية العقيد عبدالله إبراهيم العبدالوهاب أن «المتابعة الجوية بدأت أعمالها في توفير الغطاء الجوي لجميع أعمال الحج، إضافة إلى تغطية تحركات الحجيج في جميع المواقع ومتابعة وصولهم للمشاعر المقدسة وتحركاتهم بداخلها»، منوهاً إلى أن هناك متابعة لمنع المخالفين ومن يعمل على نقلهم، حيث يتم إيصال أي ملاحظة يتم رصدها جويًا للقيادات الأمنية والجهات المعنية في الميدان للعمل على تلافيها على الفور، متوقعًا أن يتم القيام بـ70 طلعة جوية طوال موسم حج هذا العام.

وأكد مساعد قائد قوات أمن الحج للأمن الدبلوماسي العميد معمر المعمر جاهزية التوسعة السعودية الثالثة بالحرم المكي على نقل ضيوف الرحمن لأداء الطواف عبر مسارات خاصة بهم، مشيرا إلى أن الخطة تتركز على ثلاثة جوانب هي: أمنية وإدارة الحشود وإنسانية، وجميعها تم الإعداد لها منذ وقت مبكر وتم العمل بها خلال الأيام الماضية.