42 دراسة بمعهد أبحاث الحج والعمرة

عقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، برعاية وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح طاهر بنتن، لقاء الباحثين السنوي لموسم حج 1440، في قاعة الملك عبدالعزيز المساندة بمقر الجامعة في العابدية، لمناقشة الدارسات التي تم تنفيذها خلال العام الحالي.

حضر اللقاء مدير الجامعة بالإنابة، الدكتور عبدالمجيد الغامدي، ومساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام، العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، ومستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حاتم قاضي.

وقال عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور باسم قاضي، إن «باحثي المعهد نفذوا خلال موسم الحج الراهن 42 دراسة في مختلف المجالات، كالذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، لدراسة بيانات الحجاج خلال إقامتهم في مكة المكرمة، ودراسة أخرى في المجال الاقتصادي لمعرفة تقدير معدلات التضخم، وتحليل إنفاق الحجاج من خارج المملكة، وكذلك في مجال الأزمات كدراسة مخاطر السيول وتأثيرها على منشآت توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف، إن «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يعد مرجعا رئيسيا للدراسات والأبحاث والاستشارات والتدريب والتخطيط، المتعلقة بتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، التي تسهم في تحقيق مقاصد الحج والعمرة، والارتقاء بالخدمات والمرافق لخدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية».

وأوضح قاضي أن «من الدراسات النوعية التي نفذها المعهد خلال العام الحالي إمكان توفير دورات مياه في المسجد الحرام، وهو ما تطلب العمل الميداني الاستقصائي لجمع وتحليل البيانات وعمل القياسات وأخذ العينات من بيئة المشاعر المقدسة والحرمين المكي والنبوي وساحاتهما، وتهدف الدراسة إلى النظر في إمكان توفير دورات المياه في المسجد الحرام لتخفيف التدفقات البشرية لدورات المياه في الساحات الخارجية ومشكلات الدخول والخروج من وإلى المسجد في أوقات الذروة».