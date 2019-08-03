140 مكتبا لخدمة 41 ألف حاج وحاجة من جنوب آسيا

كشفت إحصائيات أن عدد حجاج جنوب آسيا القادمين بلغ 414882 حاجا، فيما يتوقع أن يكون العدد الإجمالي للقادمين من هذه الدول للحج هذا العام 180653 حاجا.

وأضافت أن «عدد الحجاج القادمين من دول جنوب آسيا من المدينة إلى مكة المكرمة 128086 حاجا، بينما بلغ عدد القادمين من جدة 286796 حاجا، حيث تم توفير 13986 باصا لنقلهم، وبلغ عدد الحجاج المنومين منهم في المستشفيات 63 حاجا، بينما بلغ عدد الحجاج الذين غادروا إلى المدينة المنورة قبل الحج 74342 حاجا، وعدد الحجاج التائهين 870 تم إيجادهم».

140 مكتبا

قال مصدر في مؤسسة حجاج جنوب آسيا إن «المؤسسة تقدم من خلال مكتبها البالغ عددها 140 مكتبا كافة الاحتياجات للحجاج من خدمات علاجية والوجبات الساخنة والجافة وهدايا تذكارية، إضافة إلى توفير كافة السبل لهم من التنقل وخدمات طبية على أعلى مستوى من الرعاية، حيث تم تخصيص متطوعات للقيام بجوالات نسائية على النساء الحاجات لتفقد أحوالهن، وسماع طلباتهن وتوفيرها».

وأضاف أن «المؤسسة حرصت على تقديم برنامج تثقيفي صحي لعدد من دول جنوب آسيا، يشمل تعريفهم بأهمية الوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وأهمية نظافة الغذاء»، مشيرا إلى أن مسؤولين في المؤسسة يزورون مخيمات الحجاج، للتأكد من جاهزيتها في المشاعر المقدسة.

تطبيق إلكتروني

أوضح المصدر أن «قطاع التفويج بمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا نظم لقاء بين مسؤولي التفويج في وزارة الحج والعمرة، وأعضاء التفويج بمكاتب مجموعات الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة، لشرح آلية عمل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتفويج لمنشأة الجمرات بعد تحديثه وتطويره من قبل اللجنة الفنية بمركز المعلومات بالوزارة، وسيكون التفويج حسب الجداول الزمنية المحددة من قبل وزارة الحج، من أجل راحة الحجاج وسلامتهم أثناء تأدية شعيرة رمي الجمرات، وتم وضع شروط هذا العام للمرشدين بحيث لا بد أن يتجاوز عمرهم 18 عاما، ويتم تدريبهم على طرق التفويج مبكرا».

وأبان أن «هذا العام تم تحديث التطبيق الخاص بتفويج الحجاج إلى جسر الجمرات وقطار المشاعر بعد رصد ملاحظات العام الماضي سيتم تجاوزها، لكي يصبح التطبيق جاهزا لخدمة الحجاج عن طريق المرشدين الذين يعملون على تفويجهم وفق الجدول الذي وضع لهم من قبل وزارة الحج والعمرة».

خدمات تطبيق التفويج بعد تطويره من قبل وزارة الحج والعمرة

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- يمكِّن المرشدين من التأكد من كافة توفر الخدمات التي تخدمهم وتسهل عملهم

- يعطي التطبيق الوقت وبيانات التفويج

- متابعة عملية التفويج

- إسناد الأفواج للمرشدين

- تم فيه وضع محضر للمخالفات

- مراقبة رحلات القطار في المشاعر

- يعطي إحصائية لرمي الجمرات