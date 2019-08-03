4 شوارع لتفويج الحجاج العرب إلى جسر الجمرات

كشف قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى العقيد مسفر القحطاني عن تخصيص أربعة شوارع في مشعر منى لتفويج الحجاج العرب البالغ عددهم 380 ألف حاج من مخيماتهم لجسر الجمرات وهي: الشارع الجديد (أ) والشارع الجديد (ب) بجانب شارع سوق العرب وشارع الملك فهد، مبينا أن العودة ستكون عبر طريق الملك فهد نزولا على كوبري الملك عبدالله.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لشرح خطط التفويج وإدارة الحشود، بمشاركةِ عضو مجلس إدارة ‪‪ المؤسسة المشرف على الخدمات العامة وإدارة جسر الجمرات والطواف الدكتور شادي مسكي‪.

خطط التفويج

استعرض العقيد القحطاني حركة الحشود من يوم 8 إلى يوم 13 في مشعر منى، وطريقة وأماكن تحركات الحجاج من يوم قدومهم ووصولهم إلى مشعر منى يوم 8 وحتى مغادرتهم يوم 13.

ونبه القحطاني المطوفين إلى أنهم يضطرون في بعض الأحيان لتغيير مسارات بعض الأفواج لفترة مؤقتة، لإزالة بعض العوائق في المسارات كتراكم النفايات، مطالبا المطوفين بضرورة التخلص من النفايات بشكل مستمر حتى لا تعرقل حركة الحشود، محذرا من خروج الحجاج من مخيماتهم قبل وصول حافلاتهم خصوصا يوم التروية وفي حال النفرة من عرفات لمزدلفة ومن ثم إلى منى.

أوقات الحظر

طالب القحطاني بعدم خروج الحجاج في أوقات الحظر خصوصا يوم العاشر والثاني عشر، والالتزام بجداول التفويج، حيث من المنتظر أن تعلن الوزارة عن الجداول وأوقات الحظر الجديدة، مفيدا أنهم عملوا على تدريب وتأهيل المراقبين خلال الفترة الماضية على التعامل مع الحجاج، ومعرفة أسلوب وآلية التفويج حتى يستطيعوا أداء المهمة الموكلة لهم بحرفية عالية.

وشدد على ضرورة تدريب المرشدين على استخدام التطبيقات الخاصة بالرقابة سواء لمنشأة الجمرات أو محطات القطار، ومتابعة الجولات الميدانية لأعضاء التفويج بالمكاتب والمرشدين في المسارات الخاصة بهم ذهابا وإيابا من قبل أعضاء التفويج بالمؤسسة، مشيرا إلى أهمية التبليغ عن أي عوائق يتم رصدها في المسارات أولا بأول، مع توثيق الحالات المخالفة لجداول التفويج والإبلاغ عنها للجهات الرقابية.

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التقيد بالخطط

حث عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة جسر الجمرات الدكتور شادي مسكي، المطوفين بالتقيد التام بخطط وزارة الحج والعمرة في تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات والعودة مرة أخرى إلى المخيم وذلك عبر الطرق المخصصة، مشيرا إلى أن خطة التفويج تم اعتمادها بمتابعةٍ من قبل رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري.

الشوارع الأربعة

- الشارع الجديد (أ)

- الشارع الجديد (ب)

- شارع سوق العرب

- شارع الملك فهد