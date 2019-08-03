

عنيزة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أعلنت إدارة تعليم عنيزة أمس ، عن افتتاح ثمان مدارس للطفولة المبكرة وأربع رياض أطفال جديدة لترتفع قدرتها الاستيعابية وتتناسب مع حجم الطلب على خدماتها التعليمية.

وتتميز مدارس الطفولة المبكرة بسهولة انضمام الأطفال من البنين والبنات في سن مبكرة حيث يتم قبول الأطفال من سن أربع سنوات ويستمر الدارسون فيها حتى سن تسع سنوات متمين بذلك مرحلة رياض الأطفال والتمهيدي والصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية.

وأشار مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح إلى ارتفاع نسبة التجهيز في مدارس الطفولة المبكرة حيث انتهت عمليات تعديل المرافق في البيئة المدرسية بما يناسب احتياجات الطلبة والخطط التنفيذية الوزارية ويساهم في رفع جودة اليوم الدراسي في مدارس الطفولة المبكرة .

// انتهى //

01:50ت م

0153





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم عنيزة يعلن عن افتتاح مدارس الطفولة المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.