السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يزور الجبل الأسود بمحافظة الريث ويلتقي الأهالي



الجبل الأسود 01 ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق 02 أغسطس ٢٠١٩م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم ، بجولة تفقدية لمركز الجبل الأسود لمحافظة الريث ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه ، لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

والتقى سموه خلال الجولة بمشايخ وعرائف وأهالي قبائل الريث والجبل الأسود ، مطلعاً سموه على احتياجاتهم من الخدمات والمشروعات التنموية في مجالات الطرق والصحة والمياه والخدمات البلدية بالمحافظة.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح مفصل من محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن عن المشروعات الخدمية والتنمويةً والخدمات لأهالي الريث ، موجهاً سموه بمتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والرفع باحتياجات الأهالي من المشروعات التنموية ، وبحث السبل الكفيلة بتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة.

وأثمرت زيارة الأمير محمد بن ناصر إتمام الصلح وإنهاء الخلاف بعدد من القضايا القائمة والسعي في حلها عبر الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة لتحقيق كل ما يعود على الجميع بالنفع والفائدة.

ونوه سموه ، في ختام زيارته بما تشهده محافظة الريث ومختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة من مشروعات وبرامج التطوير والتنمية والمنجزات التي جاءت - بفضل الله تعالى - ثم بدعم توجيهات وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ،مشيدًا بتكاتف وتعاون الجميع لما فيه خير الوطن والمواطن.

حضر الزيارة فضيلة مستشار وزارة العدل عضو لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشيخ علي بن شيبان العامري وعدد من المسؤولين .

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