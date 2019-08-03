شاهد.. بعثة الجزائر للحج تشيد بخدمات ضيوف الرحمن

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وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال استقبال مكتب ٨٨ جزائر برئاسة المطوف الدكتور عمر سراج ومنسوبي المكتب، للحجاج من دولة الجزائر الشقيقة، الذين أشادوا بدور المملكة العربية السعودية في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.
وأثنى الحجاج الجزائريون على ما وجدوه من حفاوة ومحبة وما رأوه من خدمات جليلة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لجميع ضيوف الرحمن، في سبيل أداء نسكهم، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.
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