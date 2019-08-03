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أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة الشبيلي

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2019-08-03

أمير الرياض بالنيابة يقدم العزاء في وفاة الشبيلي

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي – رحمه الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .

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وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .

من جهته أعربت أسرة الشبيلي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

 





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