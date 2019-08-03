شكرا لقرائتكم خبر عن الزائدي مديراً لـ«تعليم مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً يقضي بتكليف الدكتور أحمد بن محمد خلف الزائدي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

بدوره، قدَّم الدكتور الزائدي الشكر الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ولوزير التعليم ونائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، على الثقة الكريمة، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

وتحمل السيرة الذاتية للزائدي العديد من الإسهامات والمنجزات التعليمية، حيث عمل أستاذاً للإدارة التربوية بقسم الإدارة التربوية بكلية الدراسات العليا التربوية، ونائب مدير مركز التطوير الجامعي للتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز، وله خبرة تربوية وأكاديمية تزيد عن 30 عاماً بدأت في 1406هـ.

وتدرج الزائدي في المهام الوظيفية، فعمل بوزارة التعليم منذ 1406 وحتى 1432هـ، وتدرج خلال هذه الفترة بين العمل معلماً، ومشرفا تربوياً، ومديراً لمكتب التعليم بشمال جدة، وأخيراً مشرف تدريب للقيادة والإدارة التربوية، وله العديد من الإسهامات والإنجازات.