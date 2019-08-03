محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. 03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 12:59 AM Advertisements "السلمي" يحتفل بزواجه في جدة "السلمي" يحتفل بزواجه في جدة احتفل عامر حميد الشكري السلمي بزواجه من كريمة وازن فويران البنوي السلمي، في حفل أقيم بجدة حيث شرّف الحفل عدد من الأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "السلمي"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبارك. الكلمات المفتاحية ، "السلمي" يحتفل بزواجه في جدة ،

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