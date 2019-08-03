، بالصور .. أمير الرياض بالنيابة يقدِّم العزاء لأسرة الشبيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في زيارة قام بها لمقر العزاء

قدَّم أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي - رحمه الله -، وذلك في زيارة قام بها مساء أمس لمقر العزاء.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن اللهَ العليَّ القديرَ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتها، أعربت أسرة الشبيلي عن شكرها وتقديرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعية الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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