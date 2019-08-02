السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة في جازان يعتمد خطة لمكافحة الجراد



جيزان 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

اعتمد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان خطة لمكافحة الجراد الصحراوي من خلال تشكيل غرفة طوارئ لإدارة عمليات الاستكشاف والمكافحة ، وذلك عقب الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الفرع المهندس غانم بن حامد الجذعان أمس ، بمشاركة عدد من المختصين في الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له .

وتتضمن خطة المكافحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة عمليات الاستكشاف والمكافحة برئاسة نائب مدير عام الفرع المهندس محمد بن علي آل عطيف وذلك من خلال 14 فرقة للمكافحة الأرضية و 11 فرقة للاستكشاف وطائرتين للرش الجوي .

وتضمنت الخطة تقسيم المنطقة إلى عدة قطاعات تعمل فيها الفرق بشكل تكاملي تشمل في القطاع الأول خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في صبيا وبيش والشقيق والريث ، فيما يشمل القطاع الثاني خدمات مكاتب ووحدات الوزارة في بالغازي والداير ، ويشمل القطاع الثالث أبو عريش والعارضة ، والقطاع الرابع يشمل الحُرّث وأحد المسارحة .

كما تشمل خطة المكافحة تدعيم القطاعات وفقاً لما يرد لغرفة العمليات من بلاغات من ضباط الاتصال والمواطنين والمزارعين ، إلى جانب إبلاغ النحالين قبل عملية الرش من قبل ضباط الإتصال ، ورفع تقارير يومية للفرق تشمل الاستكشاف والمكافحة عن طريق ضباط الاتصال .

وقد بدأت أعمال المكافحة بشكل فعلي في أنحاء متفرقة من منطقة جازان نظراً لوصول بعض أسراب الجراد إلى عدد من محافظات ومراكز المنطقة .

ودعا فرع الوزارة النحالين إلى التعاون مع موظفي الوزارة بسرعة نقل مناحلهم بعيداً عن مواقع الإصابة بالجراد حتى يتم التعامل معها بشكل فوري لتخفيف الآثار الاقتصادية وحماية الثروة النباتية في المنطقة .

// انتهى //

23:52ت م

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