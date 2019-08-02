شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الرياض" تغرم 9 صيدليات ومستودعات 2.1 مليون ريال والان مع التفاصيل

غرَّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، تسع صيدليات، ومستودعات، لمخالفتها نظام المؤسسات الصحية الخاصة.

يأتي ذلك بمتابعة من المدير العام للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وتضمنت القرار، تنفيذ غرامات بلغت مليونين و120 ألف ريال.

وشدَّد مدير إدارة الالتزام في «صحة الرياض»، الدكتور محمد العيبان، على حرص المديرية العامة للشؤون الصحية، على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.