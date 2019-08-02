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الكويت تسجل أعلى وأكثر مناطق العالم في درجات الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق: إن الكويت سجلت اليوم أعلى وأكثر مناطق العالم في درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح الزعاق أن درجة الحرارة بلغت في جزيرة فيلكا 53.3 ْ في الظل وتجاوزت الخمسين درجة في ثماني مناطق كويتية ثانية.
وتقع جزيرة فيلكا Failaka Island في الخليج العربي تحديدًا على بعد 20 كم قبالة ساحل مدينة الكويت في الجزء الشمالي من الخليج وتغطي مساحة قدرها 24 كيلومترًا.
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