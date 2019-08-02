الضيف يتصدر المرحلة الثانية من رالي عسير وانسحاب التويجري

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تصدر السائق السعودي يوسف الضيف وملاحة الفرنسي لوران كنتار على متن سيارته Can-am منافسات المرحلة الثانية من رالي عسير، التي انطلقت اليوم من ميدان المضة شرق منطقة عسير، وصولًا إلى مركز الغضاة التابعين لمحافظة طريب.

وقطع “الضيف” مسافة المرحلة البالغ طولها 102 كيلومتر، بزمن قدره 1:22:41 ساعة، متفوقًا على السائق ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركيز ميغويل على متن سيارته الميني والذي قطع المسافة بزمن 1:23:49 ساعة، فيما حل السائق خالد الفريحي وملاحه البريطاني مايكل أورر في المركز الثالث على متن سيارته نوع نيسان بزمن قدره 1:28:31 ساعة.

وقال المتسابق الضيف في ختام المرحلة: “استمتعنا كثيرًا على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في المسارات؛ مما تطلب منا تركيزًا عاليًا، وكانت المنافسة ممتعة من قبل السائقين”.

وتابع الضيف حديثه: “نأمل الاستمرار بنفس الأداء وحسم لقب رالي عسير بإذن الله مع نهاية الجولة الثالثة والأخيرة غد، والتي أتوقع أن تكون المنافسة خلالها لسعي السائقين تعويض ما فاتهم من أوقات”.

وسجلت المرحلة الثانية انسحاب بطل رالي عسير 2017 محمد التويجري من منافسات الرالي بعد عطل في المحرك، وكان التويجري قد انطلق بقوة إلا أن المشاكل الفنية والميكانيكية لازمته في المحرك ليعلن بعدها الانسحاب، كما أن الأعطال الفنية والميكانيكية أيضًا حالت دون مشاركة الممثل الوحيد لمنطقة عسير عائض بن جهيم.

ويأمل أحمد الشقاوي بطل العالم في فئة T2 لعام 2018 تعويض ما فاته خلال هذه المرحلة، حيث واجه بعض المشاكل الميكانيكية كلفته بعض الوقت.

وعانى يحيى الحلوي في بداية الانطلاق إلا أنه تغلب على مشاكله الميكانيكية التي واجهته خلال السباق واستطاع أن يكمل المرحلة.

وشارك ابن سعيدان زميله الضيف الرأي حول صعوبة المسارات التي أضفت على المرحلة ميزة تنافسية أعطتها المزيد من التشويق والإثارة.

ونوّه الفريحي صاحب المركز الثالث أن المرحلة كانت صعبة وسريعة وتضمنت تنوعًا في المسارات، وتحتوي على منعطفات كثيرة مهنئًا الجميع بالسلامة، فيما أبدى الملاح البريطاني أورر سعادته بالمشاركة في رالي عسير مشبهًا الرالي بالتحدي الأكبر بحكم صعوبة المسارات التي احتاجت التركيز والدقة طيلة المراحل من قبل الملاحين.

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وفي نهاية المرحلة، أكد الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أن الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية (رالي عسير) تبشر ببطولة تنافسية من حيث عدد المشاركين وقوة التنافس وتنوع التضاريس، لافتًا إلى أن الاتحاد سيسعى لاستقطاب العديد من الأسماء في عالم الراليات؛ مما سيعزز من مكانة البطولة ويضفي عليها زخمًا جماهيريًّا وإعلاميًّا.

وكشف أن الاتحاد سيعمل على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للسيدات في المملكة ممن يرغبن المشاركة في الراليات الصحراوية لتعزيز حضورهن في هذه الرياضة لما لهذه المشاركة من مردود إيجابي على رياضة السيارات، مشيرًا إلى أن السائق السعودي يحظى بدعم واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ويأتي ضمن أولى أولويات الاتحاد من حيث الدعم والتحفيز.

وتوجه السائق السعودي فرحان الرمالي وملاحه ماجد الشمري بالشكر إلى الله بعدما نجا من الموت وملاحه ماجد الشمري نتيجة احتراق سيارته نوع نيسان بالكامل للالتماس الكهربائي الذي طرأ عليها.

وقال الرمالي: قدر الله وما شاء فعل، والسلامة في المنافسات الرياضية وتحديدًا رياضة السيارات تأتي في المقام الأول، موجهًا الشكر للأمير خالد بن سلطان الذي اتصل به شخصيًّا للاطمئنان عليه وملاحه، مؤكدًا أن اللفتة الأخوية من سمو رئيس الاتحاد عوضته عن كل الخسائر واتصاله واطمئنانه شخصيًّا يعكس اهتمامه العميق بالسائقين على الصعيدين الشخصي والمهني.

وتنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة لرالي عسير غدًا من مركز الصبيخة (120 كيلومترًا شرق عسير) وتنتهي في محافظة طريب، وتمتد المرحلة مسافة 79 كيلومترًا.

وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة مجريات كل مرحلة على حدة ورفع مستوى التنسيق بين الاتحاد والسائقين للتصدي لكافة الطوارئ المحتملة وتعزيز الإجراءات الوقائية ووسائل السلامة المطلوب تطبيقها في جميع مراحل للرالي.

وحقق فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية نتائج متميزة من خلال احتلال المركزين الثاني والثالث برالي عسير 2019 في المرحلة الثانية من السباق، بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة.

وتمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مراكز متقدمين في أولى أيام انطلاقة رالي عسير 2019 وذلك على مستوى الترتيب العام للمتسابقين، بفارق زمني يسير عن متصدر جدول الترتيب، وبلغ عدد المتسابقين 45 متسابقًا، وذلك في أولى خطوات الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة تؤكد على المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه.

الجدير بالذكر، أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثانية لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.