تذمر مراجعي مستشفى جنوب القنفذة العام بسبب الخدمات الصحية الرديئة

جدة - عمرو شويل القنفذة - الخليج 365:

تذمر العديد من مراجعي مستشفى جنوب القنفذة العام من الخدمات الصحية الرديئة التي تقدم للمرضى إضافة إلى الانتظار الطويل الذي يمتد لساعات حتى موعد الكشف الطبي.

وكانت إحدى المواطنات قد رصدت سوء فراش أسرة المرضى داخل قسم الطوارئ أثناء تواجدها مع ابنها، مطالبة المسؤولين في صحة القنفذة بالاهتمام بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.