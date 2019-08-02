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الان تتابع مدير الدفاع المدني ينقل تعازي ومواسات وزير الداخليه لأسرة “الزهراني” والان مع التفاصيل
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توفي في حادث مروري
نقل مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، اللواء علي بن خضران المنتشري؛ تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لأسرة وكيل رقيب “حمدان مجحود الزهراني” أحد أفراد مدني محافظة جدة، سائلا المولى -عزّ وجلّ – أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان وكيل رقيب “الزهراني”؛ قد تعرّض لحادث مروري، تُوفي على أثره، ودفن جثمانه في العاصمة المقدسة.
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