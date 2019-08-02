شكرا لقرائتكم خبر عن تسرب غاز بأحد فنادق العزيزية.. فرضية لـ«مدني مكة» غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) ينفذ الدفاع المدني في العاصمة المقدسة غداً (السبت)، تجربة فرضية عند الساعة 5 عصراً لتسرب غاز بأحد الفنادق في حي العزيزية. ينفذ الدفاع المدني في العاصمة المقدسة غداً (السبت)، تجربة فرضية عند الساعة 5 عصراً لتسرب غاز بأحد الفنادق في حي العزيزية. جاء ذلك في تنويه للدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة).



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