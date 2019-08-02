شكرا لقرائتكم خبر عن تدافع الحجاج في مزدلفة.. فرضية للدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

نفذت قيادة قوات الدفاع المدني بالحج قبل قليل، فرضية لمواجهة احتمالات تدافع الحجاج في مشعر مزدلفة، حيث تمكنت الفرق المشاركة في الفرضية من إنقاذ وإخلاء أعداد كبيرة من المحتجزين ونقلهم إلى نقاط التجمع الآمنة.

ويأتي ذلك لرفع درجة الاستعداد والتهيؤ وسرعة استجابة الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ.

وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الفرضية التي تم تنفيذها اليوم (الجمعة) تأتي ضمن سلسلة الاستعدادات الجارية من قِبل قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لمواجهة الحوادث والحالات الطارئة، والرفع من مستوى الجاهزية، ومتابعة وتنسيق جهود كافة الفرق المشاركة المعنية بمواجهة مثل هذه الحوادث، وتوفير كافة المعدات والآليات والقوى البشرية اللازمة، والعمل على التنسيق المتواصل والتطوير إلى الأفضل لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على إعداد الخطط المستقبلية لمواجهة الكوارث والحوادث المتنوعة، إضافة إلى تطبيق كافة أعمال الدفاع المدني.