شكرا لقرائتكم خبر عن بـ9 لغات.. أفلام إرشادية ومليوني نشرة لتوعية الحجاج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حملتها التوعوية لموسم حج 1440هـ، بتوزيع أكثر من مليوني نشرة توعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة ومُنشأة الجمرات من ضيوف الرحمن.
واستخدمت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام الأفلام الإرشادية في الطائرات التي تُقل الحجاج، وكذلك في صالات المطارات ومراكز التوجية والإرشاد المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى عدة مواقع في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وعبر شاشات العرض المنتشرة في مقار سكنهم.
وتضمنت النشرات والأفلام التوعوية حزمة من التعليمات الواجب اتباعها من قِبل الحجاج بشأن كيفية وصولهم لمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، وتجنب الازدحامات، وعدم حمل الأمتعة الثقيلة، واتباع الإرشادات التي يُقدمها العاملين في منشاة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة.
وتنوعت الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة بتسعة لغات مختلفة لتشمل أكبر نسبة من الحجاج، إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.
وانتهجت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام طريقة جديدة تمثلت في بث الأفلام القصيرة بنظام «الموشن جرافيك»، والتي ستُسهم في استيعاب الحجاج لتلك التعليمات.
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