السعودية | صاحبة الصورة التي أصبحت أيقونة للسعوديات.. تروي قصتها

شكرا لقرائتكم صاحبة الصورة التي أصبحت أيقونة للسعوديات.. تروي قصتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تتمالك الشابة منيرة نفسها، فانطلقت مسرعة لتحيي صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعفوية، ليتم تداولها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وتصبح الصورة الأعلى انتشاراً في السعودية، بعد جملة من القرارات التي أصدرت في صالح المرأة .

منيرة عبدالله تحدثت للعربية.نت عن سبب التقاطها هذ الصورة فقالت: كنت في السينما أشاهد إحدى الأفلام لأول مرة في الرياض، وغادرت القاعة فرحة بهذا التطور الذي وصلنا إليه، وتسهيل كافة سبل الترفيه، فشاهدت صورة للأمير محمد بن سلمان متصدرة المكان يصل طولها إلى 3 أمتار، وعرضها مترين واتجهت إليها مسرعة لأحييه، واستغلت أختي هذه اللحظة والتقطت الصورة.

وأضافت منيرة: أعجبتني الصورة وافتخرت بها، لأثبتها في حسابي بتويتر قبل شهرين، لأتفاجأ بتداولها على مستوى عال مساء أمس، بعد القرارات التي أصدرت في صالح المرأة السعودية، ووصلتني عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً ولم أتوقع أن تصبح الصورة الرئيسية لتعبير النساء بالفرحة.

يذكر أن السعودية أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.