، "العويس" يتفقد "طوارئ صحة الطائف".. ويقف على المبنى الذكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتجاوز تكلفتها ثلاثة ملايين و200 ألف ريال

قام المدير العام للطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس، بزيارة إلى إدارة الطوارئ بصحة الطائف، وتفقد سير العمل في الإدارة وغرفة العمليات، واستمع إلى شرح مفصل من مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد بن عبدالله الزهراني عن سير العمل في الإدارة، وأهم عمليات التطوير في الإدارة من أجل تقديم أفضل الخدمات المنوطة بالإدارة.

واطلع الدكتور العويس على برنامج تتبع سيارات الإسعاف الذي يعد من أهم البرامج التطويرية الرامية إلى الاستفادة بشكل أمثل من سيارات الإسعاف. وقام العويس بعد ذلك بجولة على المبنى الجديد لإدارة الطوارئ الذي يجري العمل فيه حاليًا بتكلفة تتجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف ريال، وشاهد عمليات الإنجاز، وسير العمل في جوانب المشروع.

من جانبه، أكد مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد الزهراني أن هذا المبنى من المباني النموذجية؛ إذ روعي فيه استخدام أفضل الأساليب في البناء، مع بيئة عمل جاذبة ومميزة، بتوجيه من مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، الذي وجّه بأن يكون المبنى على أحدث المستويات. لافتًا إلى أن المبنى يعد أول مبنى ذكي متكامل؛ إذ استُخدمت كل وسائل التقنية المتطورة في هذا المبنى من أجل تقديم أفضل الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من الموارد المختلفة بشكل أفضل. موضحًا أن المبنى الجديد يضم أيضًا مبنى لأكبر مركز للنقل الإسعافي الذي سيخدم 4 مستشفيات و19 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المشاركة الميدانية المختلفة وفقًا لمهام وزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن المبنى الجديد لإدارة الطوارئ والنقل الإسعافي يقع على مساحة 11 ألف متر مربع؛ إذ روعي وجود مساحات كافية، تلبي رغبات ومهام الإدارة المختلفة، إضافة إلى وجود الخدمات المكملة للمباني من مواقف سيارات رسمية ومدنية، وآليات متنوعة، وخدمات أخرى.