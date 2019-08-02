محمد بن مسعود - الدمام - وجه كافة القطاعات لتقديم جميع أوجه المساعدة وكل ما يلزم تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية. ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي. من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن. 02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 11:49 PM Advertisements وجه كافة القطاعات لتقديم جميع أوجه المساعدة وكل ما يلزم تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير تابع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال باهتمام عميق حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير بالجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية. ووجه الأمير تركي بن طلال كافة القطاعات لتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذين نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي. من جانبه قدم الرمالي شكره لأمير منطقة عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه والتي تعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن. الكلمات المفتاحية ، تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير ،

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